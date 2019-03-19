Автодорогу в Алтайском крае перекроют на несколько часов
20 марта в Алтайском крае перекроют автодорогу. Это связано с движением военных колонн, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД.
Ограничение движения транспорта будет действовать на протяжении трёх часов:
- с 17:40 до 20:40 на автодороге «(н.п. Полковниково) – Полковниково – Р-256» (н.п. Контошино);
- с 17:50 до 20:50 на автодороге «(н.п. Полковниково) – Полковниково – Р-256» (257 км автодороги Р-256);
- с 17:40 до 20:40 на автодороге «(н.п. Полковниково) – Полковниково – Р-256» (262 км автодороги Р-256).
Госавтоинспекция призывает жителей края с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.