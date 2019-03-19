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Автодорогу в Алтайском крае перекроют на несколько часов

Новости
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20 марта в Алтайском крае перекроют автодорогу. Это связано с движением военных колонн, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД.

Ограничение движения транспорта будет действовать на протяжении трёх часов:

  • с 17:40 до 20:40 на автодороге «(н.п. Полковниково) – Полковниково – Р-256» (н.п. Контошино);
  • с 17:50 до 20:50 на автодороге «(н.п. Полковниково) – Полковниково – Р-256» (257 км автодороги Р-256);
  • с 17:40 до 20:40 на автодороге «(н.п. Полковниково) – Полковниково – Р-256» (262 км автодороги Р-256).

Госавтоинспекция призывает жителей края с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pokertelegraf.ru

#Алтайский край #Дороги