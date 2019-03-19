Алтайские коммунисты выведут на митинги электорат из глубинки

Новости 19.03.2019 15:30 1058

23 марта коммунисты Алтайского края примут участие во всероссийской акции протеста. Известно, что митинги КПРФ пройдут в Алейске, Бийске, Бийском, Егорьевском, Волчихинском, Ключевском, Михаловском и Угловском районах края.

Так, в Бийске митинг начнется в 12 часов на бульваре Петра Первого. В Бийском районе люди выйдут на четыре пикета в разных населенных пунктах. Кроме того, пикеты запланированы в Алейске. Известно, что первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова выступит на митингах в райцентре Ключи (в 11 часов) и в рабочем поселке Малиновое Озеро (в 15 часов). Любопытно, что лидер алтайских коммунистов так и не почтит своим вниманием главную протестную площадку этого дня в Бийске.

Как прошел митинг КПРФ в Барнауле? Новости 02.03.2019 12:57 В нем приняли участие около 100 человек 1690

Обращает на себя внимание тот факт, что акция не охватит крупнейшие города края – Барнаул, Новоалтайск, Рубцовск, Камень-на-Оби, Яровое, Славгород и Заринск, известные своими сильными протестными настроениями и низким рейтингом «партии власти». Протест сосредоточен в основном по небольшим населенным пунктам края. Как рассказала пресс-секретарь крайкома Вероника Лапина, отсутствие Новоалтайска, Барнаула и Рубцовска в списке городов, где пройдут митинги, объясняется тем, что там недавно уже прошли аналогичные протестные акции. По мысли коммунистов, общероссийская акция должна продемонстрировать масштабы недовольства населения происходящим в стране.

Лозунги КПРФ в рамках акции выглядят слишком общими и абстрактными, практически не затрагивающими местную повестку, за исключением отдельных моментов: в Михайловском районе коммунисты продолжат борьбу с тарифами на тепло, а также выступят против «мусорной реформы». Кроме того, в Малиновом озере жители выскажут недовольство местной администрации по реформированию сферы ЖКХ, рассказала Лапина «Политсибру». Повышение тарифов и «мусорная реформа» также станут одной из главных протестных тем в Ключевском районе.

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Россия, труд, народовластие, социализм!

Социально-экономическую политику – во благо народа!

Программа КПРФ – программа общественного развития!

Нам нужно правительство народного доверия!

Без поддержки людей любые реформы - обречены на провал!

Человеку труда - достойную жизнь!

Народу уважение, а не унижение!

Рост цен и тарифов - под общественный контроль!

Нет росту тарифов на вывоз мусора!

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По словам представителя КПРФ, в отдельных муниципалитетах к коммунистам могут присоединиться профсоюзы и общественные организации. При этом самые крупные акции протеста ожидаются в Бийске и Малиновом озере. По оценке Вероники Лапиной, в них примут участие до 500 человек.

Напомним, в марте КПРФ уже организовала две масштабных акции. 3 марта в Новоалтайске прошел митинг протеста, на котором обсуждались проблемы местной сферы образования, ЖКХ и «мусорная реформа». Его участники - около 300 человек - помимо прочего потребовали отставки главы Новоалтайска Сергея Еремеева.

Также 2 марта в Барнауле на площади Германа Титова прошел митинг против повышения пенсионного возраста, роста цен и тарифов. Он собрал около 100 человек – ядерный электорат КПРФ, причем повестка была как общефедеральная (судьба Грудинина и Дерипаски), так и местная – ситуация с парком «Изумрудный» в Барнауле, аресты барнаульских комсомольцев.