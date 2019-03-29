«Замечательный сосед»: барнаулец пойдет под суд из-за любви к музыке

Новости 19.03.2019 14:42 645

Житель Барнаула пойдет под суд за угрозу убийства соседа. Как сообщили в пресс-службе алтайской прокуратуры, мужчину рассердил протокол об административном правонарушении из-за громкого прослушивания музыки.

Проведенным по делу дознанием установлено, что обвиняемый в ночное время, находясь у себя в квартире, громко слушал музыку, а именно песню группы «ДДТ» - «Осень». Сосед мужчины не выдержал шума, постучался в квартиру и сделал замечание по поводу громкости музыки. После этого барнаулец, не меняя громкости воспроизведения аудиозаписи, включил песню «В нашем доме поселился замечательный сосед».

В итоге, сосед вызвал сотрудников полиции, которые составили на обвиняемого протокол об административном правонарушении по факту нарушения тишины в ночное время. Тогда обвиняемый взял нож, пришел к соседу и угрожал ему убийством.

Обвиняемый раскаялся в содеянном. Прокуратура Центрального района Барнаула утвердила обвинительный акт по уголовному делу.