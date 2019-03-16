Правоохранители задержали руководителей известных красноярских онлайн-СМИ

Новости 19.03.2019 17:01 426

Руководители двух известных красноярских онлайн-СМИ задержаны. Это связано с уголовным делом советника губернатора Антона Натарова, пишет «Тайга.Инфо».

СМИ: советник губернатора Усса задержан по подозрению в мошенничестве Новости 16.03.2019 18:00 Пока правоохранители не дают официальных комментариев на данный счет 454

После того, как в отношении сына депутата Госдумы Сергея Натарова возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве, правоохранительные органы задержали директора ООО «Лаборатория новостей» (сайт Newslab) Сергея Мурзина, коммерческого директора этого издания Светлану Бурлаченко и бывшего редактора сайта «Дела.ру» Дмитрия Болотова. Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Полушин.

ТАСС выяснил, что задержание Болотова продлили до 20 марта. Сергей Мурзин также находился в изоляторе временного содержания, но продлено ли задержание и ему – пока неизвестно.

Отец Антона Натарова рассказал журналистам, что советника отправили под домашний арест. По словам думца, остальных фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

Newslab и «Дела.ру» являются одними из старейших онлайн-СМИ Красноярска. ООО «Лаборатория новостей» получало контракты от правительства региона, заксобрания и госучреждений. Общая сумма, по данным сервиса RusProfile, превышает 28 млн рублей. У ООО «Дела.ру» было лишь два контракта с ФГУП «Горно-химический комбинат».

19 марта стало известно, что Новосибирский суд арестовал красноярского предпринимателя и бухгалтера регионального отделения ЛДПР Дениса Бундюка. Он также проходит по делу Натарова.