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Алтайский банк рассказал о кредитной поддержке пенсионеров

Новости
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В настоящее время в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» заключено  с пожилыми жителями Алтайского края и Республики Алтай более 26 тыс. кредитных договоров на общую сумму 4,1 млрд рублей. Только в текущем году по программам «Пенсионный» и «Пенсионный+» по данным на 13 марта выдача составила  688 займов на сумму 122 млн рублей. В общем кредитном портфеле доля выдач пенсионных кредитов составляет порядка 20%.

Для оформления кредита в Россельхозбанке жителям двух Алтаев, достигшим пенсионного возраста, достаточно принести паспорт и справку о размере пенсии.  Кредит они могут получить без предоставления обеспечения и подтверждения целевого использования средств и по привлекательной процентной ставке.

«Наших клиентов-пенсионеров привлекают условия кредитования в Банке, процентные ставки, сервис, а также индивидуальный подход. Своим клиентам мы всегда стараемся подобрать соответствующий их запросу продукт Банка и обеспечить внимательное  и качественное обслуживание», - отметил директор филиала Владимир Богданов.

Автор: Политсиб.ру

#Россельхозбанк