Алтайский банк рассказал о кредитной поддержке пенсионеров

Новости 19.03.2019 15:03 328

В настоящее время в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» заключено с пожилыми жителями Алтайского края и Республики Алтай более 26 тыс. кредитных договоров на общую сумму 4,1 млрд рублей. Только в текущем году по программам «Пенсионный» и «Пенсионный+» по данным на 13 марта выдача составила 688 займов на сумму 122 млн рублей. В общем кредитном портфеле доля выдач пенсионных кредитов составляет порядка 20%.

Для оформления кредита в Россельхозбанке жителям двух Алтаев, достигшим пенсионного возраста, достаточно принести паспорт и справку о размере пенсии. Кредит они могут получить без предоставления обеспечения и подтверждения целевого использования средств и по привлекательной процентной ставке.