Валерий Гачман мог сфальсифицировать документы ради «захвата» элеватора на Алтае?

Новости 19.03.2019 13:01 1255

Президента Союза зернопереработчиков Алтая и по совместительству гендиректора компании "Грана" Валерия Гачмана заподозрили в подлоге документов. Якобы благодаря подделанным подписям он «задним числом» сумел завладеть Коротоякским элеватором.

Еще в августе 2018 года Валерий Гачман обратился в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением к ООО АПК «Грана-Хабары». Истец требовал, чтобы компания внесла запись в реестр владельцев ценных бумаг. Это означало бы, что ООО соглашалось с переходом в пользу Гачмана обыкновенных именных бездокументарных акций (16 247 штук) АО «Коротоякский элеватор». Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 рубль. Таким образом цена сделки по приобретению крупной недвижимости носила бы чисто символический характер. Примечательно то, что документ оказался датирован еще 2005 годом.

По данным источников «Политсибру», поводом для обращения в суд стал раздел бизнеса с прежним компаньоном – Сергеем Масловым. Кроме него и Гачмана, долю в уставном капитале предприятия имел Олег Новиков. Договориться в досудебном порядке партнеры не смогли.

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Доказывая свою правоту, Валерий Гачман предоставил суду договор купли-продажи от 14 марта 2005 года. Между тем один из нынешних совладельцев элеватора и прежний компаньон Гачмана по бизнесу Сергей Маслов потребовал суд признать данный договор недействительным. В октябре прошлого года была назначена экспертиза. Специалисты в частности занимались подсчетом рыночной стоимости акций.

В феврале еще один совладелец Коротоякского элеватора Олег Новиков предоставил суду письменное ходатайство о фальсификации доказательств со стороны Валерия Гачмана. Арбитраж в этой связи принял решение провести дополнительную экспертизу. Специалисты должны будут ответить на ряд вопросов. Так, предстоит выяснить, соответствует ли оттиск печати ООО «АПК Грана-Хабары» на договоре с Гачманом иным оттискам печати на других документах компании за аналогичный период.

Кроме того, эксперты должны понять, применялись ли методы искусственного старения к ряду документов, на которые в своем заявлении ссылался Валерий Гачман. Все они датированы серединой 2000-х годов. Предстоит экспертам проверить и подлинность подписи Олега Новикова, в происхождении которой последний сомневается.

Заключение должно поступить в суд не позднее 10 апреля. До этого времени производство по делу приостановлено.

«Политсибру» обратился с запросом к заинтересованным сторонам судебного процесса. Валерий Гачман отказался давать комментарий до окончания судебного процесса, связаться с Сергеем Масловым на момент публикации не удалось.

Стоит отметить, что если документы, представленные истцом в суд, окажутся поддельными, речь может идти о возбуждении уголовного дела. "Политсибру" продолжит следить за развитием ситуации.