Трое жителей Алтайского края «привезли» корь из Москвы

Алтайский Роспотребнадзор сообщил, что в феврале-марте текущего года в крае зарегистрировано три случая заболевания корью. Все заболевшие являются взрослыми.
Жители региона заразились инфекционной болезнью в Москве. Лицам, контактировавшим с заболевшими, которые не имеют прививок, провели иммунизацию по эпидемическим показаниям.
Отмечается, что в 2018 году в крае было зарегистрировано восемь случаев кори. Вспышка заболеваемости корью регистрировалась в 2015 году, когда заболело более 100 человек.
Роспотребнадзор напомнил, что наиболее доступным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация. Ведомство рекомендует не отказываться от проведения прививок по эпидемическим показаниям, если человек попал в число контактных с заболевшим корью, а также не отказываться от госпитализации при установлении диагноза «корь», независимо от тяжести течения заболевания. При повышении температуры, появлении сыпи и каких-либо катаральных явлений необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью.