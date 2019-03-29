Трое жителей Алтайского края «привезли» корь из Москвы

Новости 19.03.2019 16:03 394

Алтайский Роспотребнадзор сообщил, что в феврале-марте текущего года в крае зарегистрировано три случая заболевания корью. Все заболевшие являются взрослыми.

Жители региона заразились инфекционной болезнью в Москве. Лицам, контактировавшим с заболевшими, которые не имеют прививок, провели иммунизацию по эпидемическим показаниям.

Отмечается, что в 2018 году в крае было зарегистрировано восемь случаев кори. Вспышка заболеваемости корью регистрировалась в 2015 году, когда заболело более 100 человек.

Роспотребнадзор напомнил, что наиболее доступным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация. Ведомство рекомендует не отказываться от проведения прививок по эпидемическим показаниям, если человек попал в число контактных с заболевшим корью, а также не отказываться от госпитализации при установлении диагноза «корь», независимо от тяжести течения заболевания. При повышении температуры, появлении сыпи и каких-либо катаральных явлений необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью.

Корь – острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным путём передачи; характеризуется общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, поэтапным высыпанием пятнисто-папулезной сыпи. Инкубационный период (период развития заболевания с момента контакта с больным корью) 9-11 дней, максимальный – до 21 дня.