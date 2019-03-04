Барнаульские активисты «встали на защиту» усадьбы купца Михайлова от сноса

Новости 19.03.2019 14:05 330

Активисты намерены не допустить сноса усадьбы купца Михайлова в Барнауле. Накануне прокуратура и Алтайохранкультура признали, что снос двух исторических зданий будет правомерным, так как они не имеют статуса памятника, сообщили «Наши Новости».

Историк и общественник Данил Дегтярев считает лишение зданий охранного статуса несправедливым.

Краевая прокуратура рассказала, будут ли сносить бывший особняк купца Михайлова Новости 04.03.2019 9:42 Рядом бывшей усадьбой купца Михайлова в Барнауле планируется возвести здание прокуратуры Алтайского края 2042

«Дом купца Михайлова сохранил свой почти первоначальный облик, на нем сохранилась интересная деревянная резьба, что вообще не характерно для каменных зданий нашего города. Если раньше таких зданий было много, и архитекторы, искусствоведы могли выбирать какие-то наиболее эстетически ценные, то теперь, я считаю, все здания той эпохи, при их реставрации, достойны быть признаны памятниками», - отметил Дегтярев.

Активисты добавили, что снос здания навсегда изменит привычный облик города. Барнаульцы встали на сторону общественников. По их словам, старинные здания лучше отреставрировать, чем отдать под снос.

Данил Дегтярев с единомышленниками-общественниками намерен в ближайшее время подать ходатайство о возвращении этим зданиям статуса памятников. По его словам, согласно закону РФ «Об объектах культурного наследия», сносить выявленный культурный объект до проведения экспертизы запрещено.