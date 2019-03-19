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«Я не мог не воспользоваться моментом»: председатель Бийской думы – о «принудительном» вступлении заводчан в ЕР

Новости
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Заместитель директора «Бийского олеумного завода», а также председатель местной гордумы Сергей Ларейкин прокомментировал вызвавшую широкий резонанс в СМИ тему об агитации сотрудников БОЗ вступать в «Единую Россию». По словам Ларейкина, речь шла о вступлении в профсоюз, а не «партию власти». 

Сергей Ларейкин и председатель первичной профсоюзной организации завода Наталья Чубай действительно проводили встречи в трудовых коллективах цехов.

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Обсудив с коллегами профсоюзные моменты, председатель гордумы и секретарь местного отделения ЕР оставшееся время посвятил вопросам социально-экономического состояния города и участии партии в его развитии, рассказывает Ларейкин.

«Как секретарь, я не мог не воспользоваться моментом и не предложить коллективу вступать в партию, даже рассказал, что сначала необходимо стать ее сторонником, а уже через полгода можно будет принять решение о вступлении в ряды партийцев.  Призывать - призывали, бланки для написания - предоставляли, но никого не заставляли, и уж тем более не угрожали какими-либо материальными и нематериальными мерами в отношении рабочих. Речи же об обязательности взносов в партию и вовсе быть не может, поскольку партийные взносы - дело сугубо добровольное. Сожалею, что некоторые члены коллектива возможно меня поняли неправильно», - сообщил Сергей Ларейкин.

Ларейкин также признал, что алтайское отделение «партии власти» запросило у него объяснения о ситуации на БОЗ. Ранее о том, что руководство «Бийского олеумного завода» решило привлечь своих сотрудников в «Единую Россию», рассказал лидер реготделения партии «Коммунисты России» Сергей Матасов, оценив эти действия как незаконные.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: личная страница Сергея Ларейкина в Одноклассниках

#Бийский олеумный завод #Единая Россия