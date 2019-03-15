Отставка - автоматом: рубцовские депутаты готовы последний раз выслушать главу города

Новости 20.03.2019 7:45 860

21 марта депутаты Рубцовска рассмотрят отчет главы города Дмитрия Фельдмана. Наблюдатели считают, что народные избранники могут отрицательно оценить результаты работы главы муниципалитета в 2018 году.

«Есть большая вероятность, что большинство депутатов поставит Дмитрию Фельдману «неуд». Это является основанием для отстранения его от должности. Но для этого депутатам необходимо создать специальную группу. Уведомить об этом главу, губернатора. Потом созвать сессию и принять решение об отстранении не менее 2/3 голосов. Механизм прописан в ФЗ № 131», - рассказала "Политсибру" Вероника Лапина, депутат Алтайского Заксобрания.

Главу Рубцовска могут отстранить от должности Новости 15.03.2019 9:50 Суд признал неудовлетворительной работу главы города Рубцовска Дмитрия Фельдмана 556

Отношения с депутатами у Дмитрия Фельдмана не сложились с момента его назначения на пост главы в 2017 году. Первый же отчет градоначальника в 2018 году представители горсовета «забраковали»: тогда не поддержали документ коммунисты и часть единороссов.

В начале 2019 года депутаты пожаловались на Фельдмана в городской суд, причем ведомство встало на сторону народных избранников и согласилось с их претензиями. Причиной иска стали массовые жалобы горожан на работу сферы ЖКХ и благоустройства. Весной с городских улиц сошел снег и показались глубокие ямы вместо асфальта.

В конце февраля бывший промышленный гигант прогремел на всю страну: в центре Рубцовска обвалился канализационный коллектор, из-за чего пришлось тратить деньги из резервного фонда города на транспортировку и замену трубопровода. Эта ситуация также не добавила лавров градоначальнику.

Независимые наблюдатели, ссылаясь на данные инсайдеров, отмечают, что краевые власти уже несколько месяцев предлагают Дмитрию Фельдману добровольно покинуть свой пост. Впрочем, никаких силовых мер не требуется - горсовет вполне может справиться с «технической» задачей - отставкой мэра - самостоятельно. «Политсибру» продолжит следить за развитием ситуации.

Дмитрий Фельдман возглавляет Рубцовск с 16 февраля 2017 года. До этого он работал заместителем главы администрации города.