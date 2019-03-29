Пожар в Барнауле унес жизни двоих жителей частного сектора

Новости 19.03.2019 11:30 438

В ночь с 18 на 19 марта в Барнауле на улице Чернышевского произошел крупный пожар. Погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило от очевидцев в 01:26. Когда на место происшествия прибыли спасатели, крыша одноэтажного двухквартирного дома горела открытым огнем. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. 27 пожарных и восемь единиц техники ликвидировали возгорание лишь через час.

«Два человека, мужчина и женщина, находившиеся в доме на момент происшествия, не смогли своевременно покинуть опасную зону. Наиболее вероятная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем, обстоятельства трагедии выясняются», - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Алтайские спасатели напоминают, что основные причины пожаров, в которых гибнут люди, – неосторожность в обращении с огнеопасными предметами, нарушение правил эксплуатации печного отопления или электрооборудования. С начала года 62 человека в регионе стали жертвами огненной стихии, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Порой регистрируются и случаи групповой гибели людей.