Частный вуз в Омской области лишился государственной аккредитации

Новости 19.03.2019 12:40 321

Омский региональный институт потерял государственную аккредитацию по образовательным программам бакалавриата. Так, вуз не сможет выдавать выпускникам дипломы о высшем образовании государственного образца и предоставлять студентам отсрочку от армии, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь».

Приказ, подписанный главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым, опубликован на сайте ведомства. Эксперты заключили, что образовательные программы по экономике и менеджменту не соответствуют требованиям федеральных стандартов. Например, договоры на проведение учебной, производственной или преддипломной практики были заключены вузом с ликвидированными организациями - ООО «Транзитсервис» и ООО «Стимул». Кроме того, в институте не обеспечивалось преподавание дисциплины «корпоративный менеджмент».

Вуз основан в 1998 году. Учредителями являются Наталья и Эдуард Кононовы. По данным на март текущего года, студентами вуза числятся 575 человек.