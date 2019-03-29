В АлтГТУ подвели итоги соревнований по информационной безопасности

Новости 19.03.2019 10:00 266

16 марта в Алтайском государственном техническом университете состоялись IV Региональные соревнования в области информационной безопасности «AltaySchoolCTF – 2019». Турнир проводился среди команд старшеклассников общеобразовательных и профессиональных учреждений города Барнаула и Алтайского края.

В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд из общеобразовательных и профессиональных учебных учреждений.

По итогам соревнования определилась следующая тройка победителей:

1 место — команда Drujo4ki_Pirojo4ki (МБОУ «Гимназия №42»);

2 место — команда Piтоны (КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»);

3 место — команда HTTP$ (МБОУ «Лицей №112»).

Помимо именных сертификатов, дипломов и кубков, призеров на вручении ожидали персональные ценные подарки от партнеров соревнований: накопители информации емкостями 240Гб, 64 Гб, 32 Гб и мобильные аккумуляторы.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, автоматически приглашаются на Межрегиональные межвузовские соревнования в области информационной безопасности «AltayCTF – 2019», которые пройдут в формате attack-defence в рамках ежегодного международного форума «Электронная неделя на Алтае».

Организаторы мероприятия – Ассоциация руководителей служб информационной безопасности, Алтайский государственный технический университет, CTF-команда АлтГТУ «SharLike» – выражают искреннюю благодарность партнерам – Группе компаний «БТП», НТЦ «Галэкс», Комитету Алтайской ТПП по ИТ, ПАО «Ростелеком», принявшим активное участие в организации и проведении соревнований.