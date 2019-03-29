В АлтГТУ подвели итоги соревнований по информационной безопасности

16 марта в Алтайском государственном техническом университете состоялись IV Региональные соревнования в области информационной безопасности «AltaySchoolCTF – 2019». Турнир проводился среди команд старшеклассников общеобразовательных и профессиональных учреждений города Барнаула и Алтайского края.
В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд из общеобразовательных и профессиональных учебных учреждений.
По итогам соревнования определилась следующая тройка победителей:
Помимо именных сертификатов, дипломов и кубков, призеров на вручении ожидали персональные ценные подарки от партнеров соревнований: накопители информации емкостями 240Гб, 64 Гб, 32 Гб и мобильные аккумуляторы.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, автоматически приглашаются на Межрегиональные межвузовские соревнования в области информационной безопасности «AltayCTF – 2019», которые пройдут в формате attack-defence в рамках ежегодного международного форума «Электронная неделя на Алтае».