Доберман прокусил барнаульскому школьнику гениталии

Новости 19.03.2019 11:00 380

16 марта в Барнауле доберман прокусил 12-летнему мальчику гениталии, сообщает сайт газеты «Комсомольская правда – Барнаул».

Трагический случай произошел в районе барнаульской школы №103. Шестиклассник Сережа (имя изменено – прим. ред) как обычно шел на уроки. На узкой тропинке он встретил девушку с доберманом без намордника. Собака напала на школьника, вцепившись в брюки на уровне гениталий.

Хозяйка собаки посоветовала ребенку самому вызвать «скорую» и ушла. В шоковом состоянии двенадцатилетний паренек добежал до школы, где рассказал о случившемся классному руководителю. Учитель сразу же вызвала скорую помощь.

«Сейчас сын лежит в больнице в хирургическом отделении. Врачи диагностировали «укушенную рану мошонки». Его прооперировали, вывели проводник, колют антибиотики. Внутренние органы не задеты, но о последствиях травмы пока рано говорить. Он сильно напуган», - рассказывает мама Сережи.

Мальчик идет на поправку, но вот сколько школьник пробудет в больнице, пока неизвестно. Полиция уже разыскала хозяйку нападавшего добермана, ей оказалась 28-летняя жительница Барнаула. Она сказала правоохранителям, что растерялась и поэтому не оказала мальчику помощь.