Алтайский реабилитационный центр «лишил свободы» двух пациентов

Новости 19.03.2019 9:30 322

Сотрудники СУСК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ - незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух и более лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Стало известно, что с августа 2018 по февраль 2019 года двух пациентов реабилитационного центра Благотворительный фонд «Восход» в Косихинском районе насильно удерживали в помещениях, запрещали выходить на улицу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить, сколько пациентов реабилитационного центра пострадали от противоправных действий.