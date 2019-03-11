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Алтайский реабилитационный центр «лишил свободы» двух пациентов

Новости
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Сотрудники СУСК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ  - незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух и более лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Стало известно, что с августа 2018 по февраль 2019 года двух пациентов реабилитационного центра Благотворительный фонд «Восход» в Косихинском районе насильно удерживали в помещениях, запрещали выходить на улицу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить, сколько пациентов реабилитационного центра пострадали от противоправных действий.

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Он был закрыт в 2018 году

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Автор: Политсиб.ру

Фото: YakutiaMedia

#Алтайский край #реабилитационный центр