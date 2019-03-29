Несколько сотен домов в Барнауле останутся без воды

19 марта в Барнауле сотрудники водоканала будут проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим будет ограничено водоснабжение в пригороде и домах частного сектора, сообщили в городской администрации.
С 9:00 до 16:00 будет проводиться промывка башни артезианского водозабора в микрорайоне Затон. В связи с этим будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:
В водоканале предупредили, что возможно временное ухудшение качества воды после проведения работ.
Также с 9:30 до 18:00 на пересечении ул. Рябиновой и пер. Липовый в поселке Авиатор будут заменять восемь задвижек на сетях водоснабжения. На время ремонта будет отсутствовать холодная вода в домах по следующим адресам:
Из-за проведения плановых работ по замене задвижки по ул. Ядринцева, 94 с 09:00 до 18:00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам:
Кроме того, плановые работы пройдут по ул. 2-я Строительная, 54. С 10:00 до 18:00 в следующих домах будет отсутствовать холодное водоснабжение: