Несколько сотен домов в Барнауле останутся без воды

Новости 19.03.2019 7:15 366

19 марта в Барнауле сотрудники водоканала будут проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим будет ограничено водоснабжение в пригороде и домах частного сектора, сообщили в городской администрации.

С 9:00 до 16:00 будет проводиться промывка башни артезианского водозабора в микрорайоне Затон. В связи с этим будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:

Пароходная, 1-57, 2-34;

Пер.Перевозный, 1-9, 2-6;

Озерная, 5-93, 2-28;

2-я Озерная, 3-45, 2-24;

Затонская, 2-82, 1-51;

Пер.Лодочный, 4-10, 1-3а;

Пер.Рыбацкий, 2-12, 5-15;

Лоцманская, 2-44, 3-25;

Бобровская, 1-99, 2-72;

Сенная, 4-18, 3-7;

Проточная, 1-61.

В водоканале предупредили, что возможно временное ухудшение качества воды после проведения работ.

Также с 9:30 до 18:00 на пересечении ул. Рябиновой и пер. Липовый в поселке Авиатор будут заменять восемь задвижек на сетях водоснабжения. На время ремонта будет отсутствовать холодная вода в домах по следующим адресам:

Рябиновая,1 – 24;

Тверская,1-38;

Дружбы,1-20;

Васильковая,1 – 24;

Липовый,2а,4,8,10;

Смоленская,29-46.

Из-за проведения плановых работ по замене задвижки по ул. Ядринцева, 94 с 09:00 до 18:00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам:

Ядринцева, 87,89,91а;

Песчанная, 178а-202, 179-199;

Революционный, 92,94;

Магистральный, 2-17;

Челюскинцев, 76,76а;

Песчанный, 201.

Кроме того, плановые работы пройдут по ул. 2-я Строительная, 54. С 10:00 до 18:00 в следующих домах будет отсутствовать холодное водоснабжение: