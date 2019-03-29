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Несколько сотен домов в Барнауле останутся без воды

Новости
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19 марта в Барнауле сотрудники водоканала будут проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим будет ограничено водоснабжение в пригороде и домах частного сектора, сообщили в городской администрации.

С 9:00 до 16:00 будет проводиться промывка башни артезианского водозабора в микрорайоне Затон. В связи с этим будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:

  • Пароходная, 1-57, 2-34; 
  • Пер.Перевозный, 1-9, 2-6; 
  • Озерная, 5-93, 2-28;    
  • 2-я Озерная, 3-45, 2-24; 
  • Затонская, 2-82, 1-51; 
  • Пер.Лодочный, 4-10, 1-3а; 
  • Пер.Рыбацкий, 2-12, 5-15; 
  • Лоцманская, 2-44, 3-25; 
  • Бобровская, 1-99, 2-72; 
  • Сенная, 4-18, 3-7; 
  • Проточная, 1-61.

В водоканале предупредили, что возможно временное ухудшение качества воды после проведения работ.

Также с 9:30 до 18:00 на пересечении ул. Рябиновой и пер. Липовый в поселке Авиатор будут заменять восемь задвижек на сетях водоснабжения. На время ремонта будет отсутствовать холодная вода в домах по следующим адресам:

  • Рябиновая,1 – 24; 
  • Тверская,1-38; 
  • Дружбы,1-20; 
  • Васильковая,1 – 24; 
  • Липовый,2а,4,8,10; 
  • Смоленская,29-46.

Из-за проведения плановых работ по замене задвижки по ул. Ядринцева, 94 с 09:00 до 18:00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам: 

  • Ядринцева, 87,89,91а; 
  • Песчанная, 178а-202, 179-199;
  • Революционный, 92,94; 
  • Магистральный, 2-17; 
  • Челюскинцев, 76,76а;
  • Песчанный, 201.

Кроме того, плановые работы пройдут по ул. 2-я Строительная, 54. С 10:00 до 18:00 в следующих домах будет отсутствовать холодное водоснабжение:

  • по ул. 2-я Строительная, 34-62; 
  • ул. Путейская,41,43, 134-144.

Автор: Политсиб.ру

#Барнаул #Ремонт #Водоканал