Выйти из сумрака: власти на Алтае хотят узаконить труд около 200 тысяч человек

Новости 19.03.2019 8:40 457

Почти 200 тыс. человек в Алтайском крае занято в теневом секторе экономики, сообщает сайт «ТОЛК» со ссылкой на начальника краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева.

«Основной потенциал, безусловно, именно в формировании тех условий, которые позволят нам вывести «неформальных» предпринимателей и сделать их официально зарегистрированными. На сегодняшний день эта цифра, доведенная до нас федеральными ведомствами, порядка 200 тыс. человек в Алтайском крае. Мы должны сделать максимум, чтобы их вывести из тени», - сказал Евстигнеев.

Речь идет о незарегистрированных бизнесменах и работающих у них сотрудниках, уточнил «Интерфаксу» начальник управления.

При этом число оформленных субъектов малого и среднего бизнеса на сегодняшний день в крае составляет 79 тыс. Они обеспечивают работой 269 тыс. человек.

«За ведение неформальной предпринимательской деятельности выявленный гражданин платит, мягко говоря, минимальный штраф. Мы сегодня должны через стимулирование - методом кнута и пряника, делая акцент на пряник, дать возможность предпринимателям чувствовать себя зарегистрированными», - рассказал Евстигнеев.

В частности, управление вносит в краевое заксобрание ряд законодательных инициатив, связанных с налоговыми каникулами для предпринимателей, с изменениями в патентной и упрощенной системах налогообложения.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» к 2025 году (за шесть лет) регион обязан увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе на 60 тыс. человек - до 329 тыс. человек.

За этот период - ближайшие шесть лет - господдержка этого сектора экономики должна составить 1 млрд рублей, при этом объем инвестиций - 1 трлн рублей.