На Алтае появилась первая жертва укуса клеща

Новости 19.03.2019 9:05 310

В Республике Алтай проснулись первые клещи, пишет пресс-служба республиканского Роспотребнадзора. 15 марта клеща обнаружила на себе жительница Онгудайского района, живущая на животноводческой стоянке. Это первый случай в этом сезоне.

Обычно первые случаи присасывания клещей в регионе отмечаются как раз в середине марта. Клещи появляются в Республике Алтай с первыми проталинами. Как правило, наиболее активны они ранней весной в Шебалинском, Онгудайском и Усть-Канском районах, однако встречались случаи, когда первый укушенный отмечался в Кош-Агачском и Чемальском районах. При ранней весне в первой декаде марта уже регистрируются случаи клещевого сыпного тифа, в конце марта — начале апреля – и клещевого энцефалита.

Упор в борьбе с клещами, как и в прошлом году, будет делаться на акарицидные обработки мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ.

Гражданам при походе на природу настоятельно рекомендуется пользоваться специальными защитными костюмами или аэрозолями – на наших клещей лучше всего действуют «Пикник», «Гардекс» и «Дэта» (с пометкой «Антиклещ»).