Евгений Якуба продолжает держать в руках нити управления Бийским районом?

Новости 27.03.2019 10:39 672

Начальник управления соцзащиты по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам Евгений Якуба, в недавнем прошлом глава Бийского района, не оставляет попыток вернуться во власть. Правда, речь идет о смене тактики: если ранее после потери кресла главы муниципалитета политик попробовал пройти в состав Бийской гордумы, то теперь влияет на положение дел опосредовано - через людей, которые в силу прошлых связей и знакомств готовы слушать Якубу.

За прошедшие несколько месяцев Якуба перестал быть публичной персоной. Его новая должность и не предполагает частого общения с прессой. Тем не менее несколько раз на страницах СМИ бывший глава района все-таки отметился. Причем инфоповодом вновь стала история с медалями, которые однажды уже стоили Якубе испорченной репутации.

В феврале алтайский общественник Вадим Тющин обвинил экс-главу Бийского района в неправомерном получении медали «За заслуги в ветеранском движении» на встрече, посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Наблюдатели вспомнили, что однажды Якуба уже спровоцировал бурное обсуждение своей персоны в СМИ, явившись на праздник Победы с медалью «За отвагу». Сейчас чиновник держится в тени, не делает заявлений, руководит местным управлением соцзащиты, но, как рассказывают лица, близко знакомые с ситуацией, через свою прежнюю команду во власти пытается лоббировать выгодные ему решения.

Во главе Бийского района очень долгий срок (с 2010 года) стояла так называемая «команда» Якубы. Весной 2017-го глава муниципалитета неожиданно сложил с себя полномочия. Однако как показало время, Якуба сохранил свое влияние на дела в районе. Он предпочел уйти «в тень».

Евгений Якуба стал начальником управления соцзащиты Новости 01.08.2018 23:53 Якубу представили коллективу управления и подведомственным структурам 1 августа. 440

Напомним, согласно информации инсайдеров, Якуба в 2017 году не просто хотел избраться в состав Бийской думы, но и в дальнейшем стать председателем БГД. Этим планам не суждено было сбыться. По решению суда его сняли с выборов.

Еще одно разочарование ждало Якубу в январе прошлого года на выборах главы Бийского района - неожиданно для него победил Владимир Трухин. Кстати, среди 6 претендентов на кресло значился и бывший руководитель муниципалитета.

Однако Евгений Якуба пытается влиять на жизнь в районе, невзирая на приход кандидата, независимого от прежней управленческой команды. У Якубы по-прежнему остались «рычаги», чтобы оказывать влияние на главу района Трухина. В этом ему помогают его прежние подчиненные, которые остались у власти. Например, правовым комитетом администрации Бийского района как и раньше руководит Наталья Лямкина – гражданская жена Якубы.

По мнению источников "Политсибру", еще одним проводником идей Якубы остается глава поселка Первомайский Андрей Ткачев. По некоторым данным, якобы действуя в интересах экс-главы района, он пытался передать земельный участок под свалку бийскому предприятию ООО «Спецобслуживание-Центральное» для складирования коммунальных отходов.

Руководство Бийской гордумы хочет сместить градоначальника? Новости 28.01.2019 8:10 Свой демарш выразили председатель БГД и глава фракции ЕР 1969

Как отмечают инсайдеры, Якуба еще в начале года вынашивал план по смещению через депутатский корпус главы Бийского района Владимира Трухина, призывая депутатов гордумы не принимать его годовой отчет. При этом идеальным вариантом для Якубы (в случае смены власти в муниципалитете) стал бы Андрей Ткачев.

Впрочем, этим планам пока не суждено сбыться. В начале марта на сессии Бийского райсовета народных депутатов Владимир Трухин отчитался о результатах деятельности администрации за 2018 год. Народные избранники единогласно приняли отчет.