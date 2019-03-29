«ЕР» актуализировала работу по партийным проектам в Алтайском крае

Новости 18.03.2019 19:10 317

Секретарь регионального отделения партии Александр Романенко провел организационное совещание координаторов и председателей общественных советов и партийных проектов партии «Единая Россия» реализуемых на территории Алтайского края. В совещании приняла участие заместитель секретаря по проектной работе Стелла Штань, руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько, координаторы партийных проектов и председатели общественных советов партпроектов на территории Алтайского края.

Открывая совещание, Александр Романенко напомнил коллегам о важной роли партийных проектов, как в деятельности партии, так и в социально-экономическом развитии Алтайского края.

«В связи с принятием майских указов, решениями по реализации в крае национальных проектов, в регионе разработаны и действуют соответствующие постановления Правительства и план мероприятий по их реализации. Задача регионального отделения партии – включиться в эту работу, разработать четкий план действий по реализации каждого проекта на территории региона. И эти действия должны быть созвучны с федеральными тенденциями, для чего следует соотнести их с тезисами послания президента, национальными проектами. Это то, о чем в своем выступлении на конференции РО «Единой России» говорил губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко. Эту задачу поставила перед собой партия на уровне Федерации», - подчеркнул секретарь.

Стелла Штань поставила перед координаторами и председателями общественных советов основные задачи на 2019 год по реализации партийных проектов. Среди них – активное вовлечение в реализацию партийных проектов муниципальных образований.

«Первоочередная задача, которая стоит сейчас перед всеми проектами, привлечение к проектной работе всех заинтересованных лиц. Необходимо сформировать общественные советы при проектах, налаживать взаимодействие с профильными органами власти, в том числе муниципальной. На данном этапе по каждому из проектов должен быть сформирован четкий план мероприятий на год», - подчеркнула Стелла Штань.

Она добавила, что результаты работы необходимо доносить до жителей края и транслировать на федеральный уровень.