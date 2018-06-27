Барнаульская тигрица Багира оказалась представительницей редкого исчезающего вида

Новости 18.03.2019 19:40 593

Тигрица Багира из барнаульского зоопарка «Лесная сказка» оказалась редким восточно-китайским тигром. Данный вид входит в десятку животных мира, которым грозит вымирание. В настоящее время в природе осталось не больше 20-25 особей, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

Багира стала известна после того, как принесла в 2018 году потомство из шести котят. Для вида «амурский тигр», к которому раньше относили хищницу, такая плодовитость – огромная редкость. Тогда возникли сомнения в правильности определения ее вида. В Барнаул пригласили представителей Института цитологии и генетики СО РАН, которые провели генетическую экспертизу.

Зоопарк показал барнаульцам новорожденных тигрят Новости 27.06.2018 15:48 138

«Специалисты проводили исследование в Дальневосточном отделении академии наук. И нам пришло заключение, что это вид не амурского тигра, а вероятно, исчезающий восточно-китайский вид», - пояснил директор зоопарка Сергей Писарев.

Сотрудники барнаульского зоопарка показали, как тигренок играет в снегу Новости 05.11.2018 22:46 Этим летом у Багиры и Шерхана родились шестеро котят. 581

Кстати, барнаульской тигрицей заинтересовался Китай. Ученые планируют приехать в столицу Алтайского края для изучения Багиры. Продолжить исследование животных зоопарка намерены и местные специалисты.

«Мы занимаемся научной работой, она важна для составления частоты вида. Поэтому мы будем и дальше сотрудничать с Сибирским отделением академии наук, чтобы определить частоту нескольких краснокнижных животных. Прежде всего, это амурские тигры и дальневосточный леопард», - добавил Сергей Писарев.