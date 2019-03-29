«Как моя жена будет по магазинам ходить?»: глава Троицкого района объяснил нежелание переезжать в райцентр

Новости 18.03.2019 18:05 823

Глава Троицкого района Андрей Овсянников во время выступления на сессии районного Совета депутатов сделал неординарное заявление. Отвечая на вопрос депутата-эссера, он сказал, что не переезжает из Барнаула в райцентр из-за отсутствия развитой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе реготделения «Справедливой России».

«Мы избирали главу района, а не представителя Троицкого района при краевой администрации. Утром приехал, после обеда уехал», - высказался депутат-справедливоросс Алексей Вовченко.

Депутат напрямую спросил у главы, почему он не переезжает на постоянное место жительства в село Троицкое, как обещал во время избрания. Ответ Овсянникова шокировал присутствующих в зале.

«Для переезда моей семьи нужно создать условия. Как моя жена должна здесь ходить по магазинам и слушать ахинею, которую говорят», – сказал глава района.

На сессии возникли и другие вопросы, касающиеся места жительства главы. Так, обсуждалась правомерность трат бюджетных средств на ежедневный проезд Овсянникова из Барнаула в Троицкое на служебном автомобиле. Глава района попросил прокуратуру проверить данный факт.

Кроме того, Алексей Вовченко отметил, что недавний визит губернатора Алтайского края Виктора Томенко в район стал вдруг закрытым для многих сельских глав. Ситуация вызвала недоумение.

«Не думаю, что у этих людей не было вопросов, которые бы они хотели донести до губернатора. Как нас учили – недостоверная или неполная информация приводит к неправильным решениям. Кто дал право?», – возмутился народный избранник.

В свою очередь, Андрей Овсянников пояснил, что первая встреча с главой региона сорвалась, а вторая организовывалась очень оперативно, из-за чего оповестить всех не успели.

Еще одной проблемой, поднятой на сессии, стало присоединение ко второй школе еще семи образовательных учреждений. Депутат Вовченко напомнил, что реформа образования в районе идет не по тому «маршруту», о котором заранее договаривались.