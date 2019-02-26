Жители алтайского села опасаются экологической катастрофы из-за нечистот

Новости 18.03.2019 17:40 469

Жители села Нижняя Суетка Алтайского края жалуются на работу местного предприятия СПХ «Нижнесуетское», сообщает крайком КПРФ. По мнению сельчан, фирма регулярно загрязняет берег местной речки навозными кучами с трупами умерших животных. С наступлением весеннего половодья в Нижней Суетке ждут экологической катастрофы и загрязнения реки отходами.

«Предназначенную для защиты обваловку по периметру хозяйства руководство СПХ ликвидировало», - рассказали жители села.

Первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова отправила в региональную прокуратуру депутатское обращение с просьбой проверить факты, излагаемые в письме жителей села.

«Общий объем только жидких отходов на сегодня уже составляет две тысячи кубических метров. Кроме того, по словам работников этого предприятия, под навозом могут также находится трупы умерших телят. Налицо - вопиющее нарушение природоохранного законодательства», - считает Мария Прусакова.