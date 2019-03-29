«Единая Россия» в Алтайском крае составит рейтинг местных отделений партии

Новости 18.03.2019 17:20 285

Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» запускает новый формат внутрипартийной работы - рейтингование местных отделений. По словам руководителя регионального исполнительного комитета партии Дениса Голобородько, рейтинг необходим для более объективной оценки деятельности парторганизаций на местах.

«При расчете рейтинга будет учитываться агитационная работа партячейки, партийное строительство – создание первичных отделений, прием в партии, организация работы фракций в местных представительных органах, итоги участия в выборах, всего более 20 критериев. Методика расчета рейтинга разработана региональным исполкомом партии. Он будет использоваться в аналитической работе реготделения и учитываться при мотивации МО», - сообщил Голобородько.

Рейтинговую форму оценки работы региональный исполком обсудит с местными партийцами во время учебы в региональной партийной школе (РПШ).

РПШ - новый кадровый проект регионального отделения партии. Его цель - обучение партактива новым знаниям в политической сфере. По аналогии с федеральным проектом «Высшая партийная школа», обучение в РПШ будет разбито на тематические модули. Повысить свою квалификацию смогут молодые активисты, координаторы и председатели общественных советов партийных проектов, реализуемых в регионе, а также их помощники, сотрудники регионального исполнительного комитета, а также секретари и сотрудники местных отделений партии. Первые занятия начнутся в конце марта и будут посвящены повышению квалификации сотрудников местных отделений.