Генерал-майор из Камня-на-Оби стал командующим 29-й армией в Забайкальском крае

Новости 18.03.2019 16:40 1655

Уроженец Камня-на-Оби Роман Бердников назначен новым командующим 29-й общевойсковой армией ВВО, чьи войска дислоцированы в Забайкальском крае. До этого генерал-майор являлся начальником штаба второй армии в Самаре, сообщили «Каменские известия».

«Роман родился в 1974 году в нашем городе. В свое время он учился в школе № 4. Затем под влиянием деда, бывшего военного летчика, стал курсантом Киевского суворовского училища. Далее закончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РФ», - пишет каменское СМИ.

Он начал службу в 1995 году в Новосибирске. Окончил Военную академию Генштаба. Командовал мотострелковой бригадой в Приморье, был врио командующего второй (Самара) и 41-й армий (Новосибирск). В июне 2014 года Бердникову присвоено генеральское звание.

К исполнению обязанностей Роман Бердников приступил 4 марта. Церемония прошла в Доме офицеров Забайкальского края.