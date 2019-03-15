22 марта глава Барнаула Сергей Дугин отчитается о работе администрации города в 2018 году на заседании местной думы.
Задавать вопросы градоначальнику после заседания могут депутаты БГД. Однако Дугин несёт ответственность за работу мэрии не только перед представительным органом власти, но перед всеми горожанами.
"Политсибру" подробно изучил доклады градоначальника за прошлые годы
Возможности непосредственно задать вопрос мэру они лишены. «Политсибру» предлагает смоделировать ситуацию, в ходе которой жители Барнаула задают интересующие их вопросы градоначальнику. Вы можете присылать их на почтовый ящик politsib@yandex.ru до утра пятницы. Ждем ваших замечаний и мнений! Подборку наиболее типичных вопросов «Политсибру» разместит 22 марта.
Итоги работы за 2018 год Сергей Дугин представит через две недели