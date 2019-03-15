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Задай вопрос мэру: «Политсибру» открывает канал обратной связи с градоначальником Барнаула

Новости
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22 марта глава Барнаула Сергей Дугин отчитается о работе администрации города в 2018 году на заседании местной думы.

Задавать вопросы градоначальнику после заседания могут депутаты БГД. Однако Дугин несёт ответственность за работу мэрии не только перед представительным органом власти, но перед всеми горожанами.

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Возможности непосредственно задать вопрос мэру они лишены. «Политсибру» предлагает смоделировать ситуацию, в ходе которой жители Барнаула задают интересующие их вопросы градоначальнику. Вы можете присылать их на почтовый ящик politsib@yandex.ru до утра пятницы. Ждем ваших замечаний и мнений! Подборку наиболее типичных вопросов  «Политсибру» разместит 22 марта.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Сергей Дугин #отчет