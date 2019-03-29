Тела двух детей обнаружили в реке в Кемеровской области

Новости 18.03.2019 15:35 421

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в Прокопьевске двоих детей. Тела были обнаружены в реке, расположенной рядом с их домом, сообщили в пресс-службе областного следственного комитета.

Семья проживает в частном доме на берегу реки. По предварительным данным, днем 17 марта дети (6 и 7 лет) без присмотра гуляли на приусадебном участке. Вечером женщина заволновалась, что они не вернулись домой. Стала самостоятельно их искать, однако безрезультатно. После этого она обратилась за помощью к правоохранителям, которые организовали поиск несовершеннолетних.

Следователи рассматривают несколько версий трагедии: дети могли скатиться к воде с возвышенности, не сумев затормозить, либо могли слишком близко подойти к краю реки, провалиться под лед.

В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибших. На месте работает следственная группа, в состав которой вошли следователи-криминалисты, сотрудники МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.