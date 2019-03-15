Большинство жителей Барнаульской зоны игнорируют платежи за вывоз мусора

Новости 18.03.2019 12:55 819

Более половины жителей барнаульской зоны не платят за вывоз мусора. Общая сумма задолженности достигла 70 млн рублей, сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭКО-Комплекс».

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Наихудшая ситуация с платежной дисциплиной сложилась в Ребрихинском районе.

«На такую позицию граждан влияет неблагоприятный информационный фон, который с самого начала сопровождает реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами. А также просчеты в организации вывоза ТКО как на уровне органов власти, так и в деятельности регоператоров. Сфера сейчас очень политизирована. В результате часть населения заняла выжидательную позицию», - комментирует генеральный директор «ЭКО-Комплекса» Виктор Карл.

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Компания отметила, что первые три месяца с начала реформы регоператор не станет начислять штрафы и пени. Но в апреле недисциплинированные граждане начнут получать иски за неоплату вывоза мусора.

Напомним, в Барнаульскую зону включены города Барнаул и Новоалтайск, а также Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы и ЗАТО Сибирский.