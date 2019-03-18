В Алтайском крае вдвое выросло число убийств

Новости 18.03.2019 14:05 1599

В Алтайском крае опубликована демографическая статистика за январь 2019 года. «Политсибру» внимательно проанализировал эти данные. Помимо традиционно регистрируемой естественной убыли населения, обращает на себя внимание резкое увеличение показателя насильственных смертей.

В Алтайском крае стали совершать больше тяжких преступлений Новости 28.02.2019 13:15 Общее число преступлений, по сравнению с 2017 годом, незначительно уменьшилось, но количество тяжких преступлений выросло 339

Естественная убыль населения в Алтайском крае продолжает увеличиваться. Так, в январе разница между теми, кто появился на свет и ушел из жизни, составила 1 444 человека, хотя еще год назад этот индикатор был равен 1071. В первом месяце года в регионе родилось 1 807 человек, а умерло 3 251. В январе 2018 года эти цифры составляли соответственно 2049 и 3120 человек.

В числе основных причин смертности лидируют болезни системы кровообращения (1462 случаев), новообразования (504 летальных исходов), болезни органов дыхания (161 эпизод). В числе внешних причин смертности можно выделить самоубийства (53 случая), убийства (21 случай, годом ранее таких эпизодов было 11), ДТП (13 случаев). Обращает на себя внимание и смертность от туберкулеза - 42 летальных исхода за первый месяц года.

Отметим, что в целом за 2018 год в регионе родилось 23 477 человек (на 7,4 % меньше, чем 2017 году), а умерло 33 357 (на 1,4 % больше, чем в 2017 году).

«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать Аналитика 17.01.2019 18:57 Судя по приведенным цифрам, естественная убыль населения за период с января по октябрь увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г 2212

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Яков Шойхет видит причину убыли населения в «демографической яме» начала 1990-х годов.

«Чтобы понять причины низкой рождаемости на сегодняшний день, достаточно взять ежегодную статистику начала 90-х годов, когда происходили определенные социальные процессы. При наступлении репродуктивного возраста (с 18 до 44 лет), очевидно, контингент женщин на сегодня не может дать те цифры, которые были до наступления 90-х годов», - отметил он.

Среди любопытных демографических тенденций января 2019 года можно выделить резкое снижение числа разводов в Алтайском крае. Если годом ранее таких случаев было зарегистрировано 731, то теперь всего лишь 225. Однако продолжает снижаться и количество зарегистрированных браков - с 684 до 469.