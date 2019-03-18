В Алтайском крае вдвое выросло число убийств

В Алтайском крае опубликована демографическая статистика за январь 2019 года. «Политсибру» внимательно проанализировал эти данные. Помимо традиционно регистрируемой естественной убыли населения, обращает на себя внимание резкое увеличение показателя насильственных смертей.
Общее число преступлений, по сравнению с 2017 годом, незначительно уменьшилось, но количество тяжких преступлений выросло
В числе основных причин смертности лидируют болезни системы кровообращения (1462 случаев), новообразования (504 летальных исходов), болезни органов дыхания (161 эпизод). В числе внешних причин смертности можно выделить самоубийства (53 случая), убийства (21 случай, годом ранее таких эпизодов было 11), ДТП (13 случаев). Обращает на себя внимание и смертность от туберкулеза - 42 летальных исхода за первый месяц года.
Судя по приведенным цифрам, естественная убыль населения за период с января по октябрь увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Яков Шойхет видит причину убыли населения в «демографической яме» начала 1990-х годов.
«Чтобы понять причины низкой рождаемости на сегодняшний день, достаточно взять ежегодную статистику начала 90-х годов, когда происходили определенные социальные процессы. При наступлении репродуктивного возраста (с 18 до 44 лет), очевидно, контингент женщин на сегодня не может дать те цифры, которые были до наступления 90-х годов», - отметил он.
Среди любопытных демографических тенденций января 2019 года можно выделить резкое снижение числа разводов в Алтайском крае. Если годом ранее таких случаев было зарегистрировано 731, то теперь всего лишь 225. Однако продолжает снижаться и количество зарегистрированных браков - с 684 до 469.