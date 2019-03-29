Экологическую тропу создадут в прибрежной зоне озера Ая

В прибрежной зоне озера Ая создадут познавательный маршрут. Необходимость создания экологической тропы обсудили на заседании Общественного совета, сообщили в пресс-службе минприроды Алтайского края.
Протяженность пешего маршрута - около 600 метров. Целевыми группами посетителей являются дети школьного возраста и взрослые. В среднем, продолжительность посещения составит около одного часа.
Экотропа будет пролегать по берегу озера в юго-западной его части, по склону различной крутизны. Данная часть озера свободна от застройки, входит в зону особой охраны природного парка. Проектно-сметная документация на обустройство тропы подготовлена в 2018 году. Стоимость работ оценили в 2,5 млн руб.
Основные организационно-хозяйственные мероприятия по экологической реабилитации территории предполагают:
На территории, прилегающей к озеру Ая, располагается более 30 хозяйствующих субъектов туристического бизнеса. В летнее время их посещают более 300 тыс. человек.