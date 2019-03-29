Экологическую тропу создадут в прибрежной зоне озера Ая

Новости 18.03.2019 15:10 305

В прибрежной зоне озера Ая создадут познавательный маршрут. Необходимость создания экологической тропы обсудили на заседании Общественного совета, сообщили в пресс-службе минприроды Алтайского края.

Протяженность пешего маршрута - около 600 метров. Целевыми группами посетителей являются дети школьного возраста и взрослые. В среднем, продолжительность посещения составит около одного часа.

Экотропа будет пролегать по берегу озера в юго-западной его части, по склону различной крутизны. Данная часть озера свободна от застройки, входит в зону особой охраны природного парка. Проектно-сметная документация на обустройство тропы подготовлена в 2018 году. Стоимость работ оценили в 2,5 млн руб.

Основные организационно-хозяйственные мероприятия по экологической реабилитации территории предполагают:

расчистку маршрута и прибрежной акватории озера от упавших стволов деревьев; удаление прибрежно-водной растительности (рогоз, камыш и т.п.), а также деревьев, нависших над водой; удаление инвазионных (чужеродных) видов растений на территории, прилегающей к маршруту экотропы (клён ясенелистный); обустройство маршрута экологической тропы:

установка входной арки, информационных щитов, указателей, настилов, мостков;

оборудование мест отдыха скамейками, беседками, костровищами, запасами дров, детскими площадками и т.д.;

обустройство смотровой площадки (пирса) над водой, оборудованного перилами, спусками в воду, информационными табличками.

На территории, прилегающей к озеру Ая, располагается более 30 хозяйствующих субъектов туристического бизнеса. В летнее время их посещают более 300 тыс. человек.