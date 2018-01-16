Алтайкрайстат решил вновь пересчитать мигрантов в регионе

В Алтайском крае пройдет опрос населения, который выявит масштабы и распространенность трудовой миграции в регионе. Как отмечает заместитель руководителя Алтайкрайстата Светлана Баева, подобное обследование проводится раз в 5 лет.
В основном на заработки в Алтайский край приезжают из Таджикистана (67,5% от численности иностранных трудовых мигрантов) Армении (11,7%), Азербайджана (8,6%). Численность российских трудовых мигрантов, прибывших из других регионов, составила 4,7 тысячи человек или 22,4% от общей численности трудовых мигрантов края. Кроме того, предпринимателями региона на работу в 2014 году было принято 1,2 тысячи трудовых мигрантов, из них 0,8 тысяч человек - иностранные граждане.
В 2019 году оценка труда мигрантов пройдет в 4 этапа (апрель, май, август и сентябрь) одновременно с выборочным обследованием работников путем опроса населения по месту их постоянного проживания. Адреса домов и квартир для будущего опроса определяются автоматизировано и многоступенчато на федеральном уровне, отдельно по городскому и сельскому населению. В обследование может попасть любой житель края. Данные полученные от населения в ходе обследования обезличиваются.