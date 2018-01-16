Алтайкрайстат решил вновь пересчитать мигрантов в регионе

Новости 18.03.2019 12:29 371

В Алтайском крае пройдет опрос населения, который выявит масштабы и распространенность трудовой миграции в регионе. Как отмечает заместитель руководителя Алтайкрайстата Светлана Баева, подобное обследование проводится раз в 5 лет.

По данным Алтайкрайстата, пять лет назад численность трудовых мигрантов, привлекавшийся домохозяйствами края для выполнения работ, составила 21,0 тысяч человек. Из них 16,3 тысячи человек (77,6%) не имели российского гражданства. Почти все (95,7%) занимались строительством, ремонтом квартир, домов, и хозяйственных построек. В целом масштабы привлечения иностранных трудовых мигрантов домашними хозяйствами в Алтайском крае 2014 году были незначительными (0,4% от численности трудовых мигрантов в целом по России, по Сибирскому федеральному округу – 6,8%).

В основном на заработки в Алтайский край приезжают из Таджикистана (67,5% от численности иностранных трудовых мигрантов) Армении (11,7%), Азербайджана (8,6%). Численность российских трудовых мигрантов, прибывших из других регионов, составила 4,7 тысячи человек или 22,4% от общей численности трудовых мигрантов края. Кроме того, предпринимателями региона на работу в 2014 году было принято 1,2 тысячи трудовых мигрантов, из них 0,8 тысяч человек - иностранные граждане.

В 2019 году оценка труда мигрантов пройдет в 4 этапа (апрель, май, август и сентябрь) одновременно с выборочным обследованием работников путем опроса населения по месту их постоянного проживания. Адреса домов и квартир для будущего опроса определяются автоматизировано и многоступенчато на федеральном уровне, отдельно по городскому и сельскому населению. В обследование может попасть любой житель края. Данные полученные от населения в ходе обследования обезличиваются.