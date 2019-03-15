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«Когда же это закончится все?»: бийчане негодуют после очередной волны «минирований»

Новости
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18 марта в 31 учреждение Бийска поступили сообщения о минировании, сообщил ТАСС. В зданиях проводится эвакуация.

«Сообщения поступили в школы, детские сады, городскую больницу № 1, колледж промышленных технологий, торговый центр. В некоторых школах отменили занятия - туда пришли сообщения повторно. Списки учреждений, получивших сообщения, переданы в полицию. В зданиях проводятся обследования специалистами-кинологами с собаками», - рассказали журналистам в мэрии.

Жители наукограда обсуждают волну «минирований» в социальных сетях. 

«Господи, когда же это закончится?», - пишет в комментарии к посту «Инцидент Бийск» Ксения Нижельская.

«Что творится. Это ужас», - отметила местная жительница Кристина Овсянникова.

Напомним, подобные ложные угрозы 15 марта получила мэрия Бийска. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Инцидент Бийск

#Бийск #Происшествия