Стало известно, сколько времени занимает поиск работы в Алтайском крае

Алтайский край занял 64-ую строчку из 84 возможных в рейтинге российских регионов с самым высоким и самым низким процентом безработицы. В среднем, поиск работы в регионе занимает чуть больше семи месяцев.
Согласно данным за период с ноября 2018 года по январь 2019 года, уровень безработицы в Алтайском крае составил 7,1%, сообщило агентство «РИА-Рейтинг».
На 100 открытых вакансий в Алтайском крае приходится 461 безработный. Уровень, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, изменился на 0,6 п.п.
В других регионах Сибири уровень безработицы составил:
Самый низкий в России уровень безработицы отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, самый высокий - на Северном Кавказе и в Туве.
Исследование проводилось на основании данных Росстата. Эксперты отметили, что «в большинстве случаев прослеживается четкая зависимость между показателями эффективности развития экономик регионов и уровнем безработицы».