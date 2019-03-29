Стало известно, сколько времени занимает поиск работы в Алтайском крае

Новости 18.03.2019 12:02 331

Алтайский край занял 64-ую строчку из 84 возможных в рейтинге российских регионов с самым высоким и самым низким процентом безработицы. В среднем, поиск работы в регионе занимает чуть больше семи месяцев.

Согласно данным за период с ноября 2018 года по январь 2019 года, уровень безработицы в Алтайском крае составил 7,1%, сообщило агентство «РИА-Рейтинг».

На 100 открытых вакансий в Алтайском крае приходится 461 безработный. Уровень, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, изменился на 0,6 п.п.

В других регионах Сибири уровень безработицы составил:

Красноярский край – 5,0 %

Томская область – 5,9%

Новосибирская область – 6,0

Кемеровская область – 6,2%

Республика Хакасия – 6,2%

Омская область – 7,2%

Иркутская область – 7,6%

Республика Алтай – 12,6%

Республика Тыва – 14,9%.

Самый низкий в России уровень безработицы отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, самый высокий - на Северном Кавказе и в Туве.

Исследование проводилось на основании данных Росстата. Эксперты отметили, что «в большинстве случаев прослеживается четкая зависимость между показателями эффективности развития экономик регионов и уровнем безработицы».