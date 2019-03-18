Пользователи сети признали оскорбительной БДСМ-рекламу барнаульской пивоварни

Новости 18.03.2019 10:10 1567

Алтайское отделение УФАС запустило в соцсетях опрос по поводу провокационной этикетки пива частной барнаульской пивоварни. Причиной стало обращение в ведомство жительницы Барнаула Юлии Шляховой. Женщина заявила, что ее оскорбило рекламное изображение. Реклама изображает женское лицо с кляпом во рту в виде пряника. Пиво также называется «Пряник».

«Несмотря на всю «няшность» изображения оно являлется явной демонстрацией насилия по отношению к женщине. Этот насильственный контент пивоварня предлагала как «нормальный» и «сексуальный» и «привлекательный», таким образом пропагандируя это самое насилие», - рассказала Шляхова на личной странице в Facebook.

По мнению Шляховой, реклама не должна призывать к насилию и жестокости и содержать информацию порнографического характера.

Владелец пивоварни Николай Копытов прокомментировал ситуацию в интервью газете «Московский комсомолец на Алтае». По мнению заказчика рекламы, Шляховой движет личная обида на дизайнера рекламы.

«Мой дизайнер, с которым я давно сотрудничаю, предложил мне вот такую визуальную концепцию, идею. Она мне понравилась, я не видел в ней ничего плохого. Так вот у этого дизайнера есть одна знакомая активистка, которая в свое время уехала куда-то то ли в Москву, то ли в Питер. И она яростно продвигает феминизм. Девушка увидела эту картинку в нашем инстаграм-аккаунте, посчитала, что мы изобразили именно женщину, хотя на картинке нет никаких первичных половых признаков, и решила бороться с нами», - рассказал Копытов.

Алтайское отделение УФАС на прошлой неделе рассмотрело жалобу возмущенной горожанки. Однако, прежде чем вынести решение, ведомство предложило пользователям сети оценить рекламу.

На момент публикации на сайте ведомства 58 % проголосовавших считает рекламу оскорбительной (16136 голосов), 42 % уверены в обратном (11905 голосов). В сообществе УФАС ВКонтакте около 58 процентов пользователей считают, что реклама никого не оскорбляет.

Заседание УФАС по поводу скандальной рекламы назначено на 20 марта.