Более 1,7 млрд рублей направят на ремонт алтайских дорог 2019 году

Новости 18.03.2019 11:10 376

В 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтные работы проведут на территории Барнаула, Новоалтайска, Бийска, а также на региональных и федеральных трассах. На реализацию проекта направят более 1,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Планируется продолжение ремонта стратегически важных для региона направлений, а именно «Калманка - Новороманово - Лебяжье» и «Белоярск - Заринск». Кроме того, в этом году будет отремонтирован мост через Барнаулку на объездной дороге в обход краевой столицы.

В Барнауле основными объектами, подлежащими ремонту, станут проспект Ленина (от улицы Северо-Западной до площади Октября и от улицы Димитрова до площади Баварина); проспект Социалистический (от улицы Молодежной до проспекта Строителей); проспект Комсомольский (от улицы Димитрова до улицы Толстого). Будет продолжено строительство улицы Солнечная Поляна (от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов). Также дорожники начнут реконструкцию улицы Попова (от улицы Власихинской до улицы Трактовой).

В Новоалтайске обновят улицы Октябренок, Коммунистическую и Южсиба.

В Бийской агломерации планируют отремонтировать более 10 километров автодороги «Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница Кемеровской области».