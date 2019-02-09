Алтайский конькобежец стал чемпионом России в спринтерском многоборье

Новости 18.03.2019 9:40 333

В Челябинске 17 марта завершился чемпионат России по спринтерскому многоборью. Алтайский конькобежец Виктор Муштаков выиграл три дистанции из четырех и стал чемпионом, сообщает «Алтайский спорт». Дважды он первенствовал на дистанции 500 метров, а на 1000 метров в первый день выиграл, во второй занял второе место. Результат Виктора Муштакова в многоборье 140,695 балла.

Серебряным призером в спринтерском многоборье стал Виктор Лобас, представляющий Санкт-Петербург и Башкортостан. Третье место занял Михаил Козлов из Пермского края, обогнавший Виктора Муштакова на одну сотую секунды на дистанции 1000 метров во второй день соревнований.

Год назад на чемпионате России по спринтерскому многоборью Виктор Муштаков завоевал серебро. Как и в 2018 году, в Челябинске не выступали партнеры Виктора по национальной сборной России - чемпион мира на отдельных дистанциях Руслан Мурашов и чемпион мира в спринтерском многоборье Павел Кулижников. Тренеры дали им отдохнуть. При отсутствии этих спортсменов Виктор Муштаков считался главным фаворитом турнира.