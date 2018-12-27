Новосибирский миллионер выпал из окна многоэтажки

Новости 18.03.2019 9:15 490

17 марта миллионер Алексей Корнаков, владелец компании «#Расцветай», был найден мертвым рядом рядом с многоэтажкой на ул. Коммунистическая в центре Новосибирска. Источники в компании «#Расцветай» подтвердили гибель бизнесмена, сообщает Тайга.Инфо.

«Выпал мужчина с девятого этажа, сейчас идет уголовно-процессуальная проверка», - сообщили в СК.

Алексей Корнаков основал агрокомплекс «Емельяновский» и компанию «#Расцветай», специализирующуюся на продаже косметологических средств и биологически-активных добавок. Ранее СМИ сообщали о финансовых проблемах бизнесмена.