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Новосибирский миллионер выпал из окна многоэтажки

Новости
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17 марта миллионер Алексей Корнаков, владелец компании «#Расцветай», был найден мертвым рядом рядом с многоэтажкой на ул. Коммунистическая в центре Новосибирска. Источники в компании «#Расцветай» подтвердили гибель бизнесмена, сообщает Тайга.Инфо.

«Выпал мужчина с девятого этажа, сейчас идет уголовно-процессуальная проверка», - сообщили в СК. 

Алексей Корнаков основал агрокомплекс «Емельяновский» и компанию «#Расцветай», специализирующуюся на продаже косметологических средств и биологически-активных добавок. Ранее СМИ сообщали о финансовых проблемах бизнесмена. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: личная страница Алексея Корнакова в Facebook

#Новосибирск #смерть #Корнаков