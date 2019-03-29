О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара в Иркутской области

Новости
319
0

17 марта два сотрудника МЧС погибли во время тушения пожара в Иркутской области. Следственный комитет проводит доследственную проверку, сообщили «РИА-Новости».

Возгорание произошло на территории частной пилорамы в Приангарье. В тушении были задействованы несколько пожарных расчетов. С двумя из спасателей связь была потеряна. В пресс-службе СК по Иркутской области добавили, что позже их тела были обнаружены под завалами.

По предварительным данным, во время ликвидации огня на сотрудников МЧС обвалилась стена. Семьям погибших - Евгения Зубакова и Александра Мартынова - будет оказана необходимая помощь.

Автор: Политсиб.ру

#Происшествия #Иркутская область #Сибирь