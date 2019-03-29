Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара в Иркутской области

Новости 18.03.2019 8:45 319

17 марта два сотрудника МЧС погибли во время тушения пожара в Иркутской области. Следственный комитет проводит доследственную проверку, сообщили «РИА-Новости».

Возгорание произошло на территории частной пилорамы в Приангарье. В тушении были задействованы несколько пожарных расчетов. С двумя из спасателей связь была потеряна. В пресс-службе СК по Иркутской области добавили, что позже их тела были обнаружены под завалами.

По предварительным данным, во время ликвидации огня на сотрудников МЧС обвалилась стена. Семьям погибших - Евгения Зубакова и Александра Мартынова - будет оказана необходимая помощь.