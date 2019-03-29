В Барнауле появится необычная семиэтажная поликлиника

Новости 18.03.2019 8:10 749

Барнаульский застройщик возведет необычное семиэтажное здание. В нем разместится поликлиника, которая станет одной из самых высотных в краевой столице, сообщил Алтайский портал недвижимости.

Семиэтажка будет построена на улице Балтийская, 7а. Ее планирует возводить крупный и известный в городе застройщик (арендатор земельного участка) – Андрей Комяков, который является собственником ПСК «Строительная перспектива». Компания ранее реализовывала преимущественно проекты жилых домов премиум-класса. Здание будет отличаться необычной архитектурой, усиленной асимметрией окон.

Согласно эскизному проекту, рядом со зданием будут оборудованы открытые автостоянки, благоустройство и озеленение территории.

Архитекторы и некоторые представители общественности предположили, что здание будет слишком высоким и может затенить соседние дома. Таким образом, этажность может быть снижена.