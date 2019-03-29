О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

В Барнауле появится необычная семиэтажная поликлиника

Новости
749
0

Барнаульский застройщик возведет необычное семиэтажное здание. В нем разместится поликлиника, которая станет одной из самых высотных в краевой столице, сообщил Алтайский портал недвижимости.

Семиэтажка будет построена на улице Балтийская, 7а. Ее планирует возводить крупный и известный в городе застройщик (арендатор земельного участка) – Андрей Комяков, который является собственником ПСК «Строительная перспектива». Компания ранее реализовывала преимущественно проекты жилых домов премиум-класса. Здание будет отличаться необычной архитектурой, усиленной асимметрией окон.

Согласно эскизному проекту, рядом со зданием будут оборудованы открытые автостоянки, благоустройство и озеленение территории. 

Архитекторы и некоторые представители общественности предположили, что здание будет слишком высоким и может затенить соседние дома. Таким образом, этажность может быть снижена.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altayrealt.ru

#Барнаул