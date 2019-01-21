Барнаульцы стали читать больше отечественных авторов
Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова составила традиционный ежегодный рейтинг читательского интереса. Как отмечают в пресс-службе «Шишковки», на книжном Олимпе единолично властвует Гузель Яхина, а отечественные прозаики потеснили зарубежных коллег.
По данным библиотеки, в 2018 году в «Шишковку» было 72 389 личных обращений (относительно 2017 года рост 1,4%). 15,6% от этого количества пришлось на абонемент художественной литературы. В итоге за год читатели взяли на абонементе 41 104 бумажные книги (относительно 2017 года рост 19,2%) и 4801 электронную. Из этого объема 44 книги стали самыми востребованными. Согласно читательскому, их расположили на 20 позициях рейтинга.
- Яхина Гузель «Зулейха открывает глаза», «Дети мои»
- Водолазкин Евгений «Лавр»
- Иванов Алексей «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных», «Ненастье»
- Рубина Дина «Бабий ветер»
- Акунин Борис «Не прощаюсь…»
- Браун Дэн «Происхождение»
- Чижова Елена «Время женщин», Славникова Ольга «Прыжок в длину»
- Прилепин Захар «Обитель», Рубанов Андрей «Патриот», Сенчин Роман «Елтышевы»
- Достоевский Федор «Братья Карамазовы», «Идиот», Булгаков Михаил «Мастер и Маргарита», Толстой Лев «Война и мир»
- Солженицын Александр «Архипелаг ГУЛАГ», Шолохов Михаил «Тихий Дон», «Судьба человека»
- Гарсиа Маркес Габриэль «Сто лет одиночества», Ремарк Эрих Мария «Искра жизни», Оруэлл Джордж «1984»
- Довлатов Сергей «Заповедник», Аксенов Василий «Таинственная страсть»
- Брэдбери Рэй «451 градус по Фаренгейту», Стругацкие Аркадий и Борис «Пикник на обочине», Лукьяненко Сергей «Черновик»
- Кинг Стивен «ОНО», Гейман Нил «Скандинавские боги»
- Киз Дэниел «Цветы для Элджерона»
- Несбе Ю «Макбет», Мориарти Лиана «Тайна моего мужа»
- Ферранте Элена «Неаполитанский квартет», Фэнни Флэгг «О чем весь город говорит», Тарт Донна «Маленький друг»
- Вишневский Януш Леон «Одиночество в Сети», Сафарли Эльчин «Когда я вернусь, будь дома»
- Мойес Джоджо «До встречи с тобой», Трауб Маша «Дневник мамы первоклассника», Джио Сара «Ежевичная зима»
- Устинова Татьяна «Земное притяжение», Маринина Александра «Последний рассвет»
«Сравнивая рейтинг с предыдущими, видим: серьезная проза, причем, отечественная, лидирует с каждым годом все увереннее и масштабнее. При этом сердца барнаульцев надолго отданы Гузель Яхиной – до этого она несколько лет делила первенство с Евгением Водолазкиным, а нынче в рейтинге обошла коллегу по перу, выпустив новую книгу, сразу полюбившуюся читателям», - говорится в сообщении библиотеки.
Кстати, впервые рейтинг читательского интереса в Алтайском крае был составлен в 1895 году, — его сформировали сотрудники городской общественной библиотеки, созданной В. К. Штильке, с которой и началась история «Шишковки». В новейшей истории это сделали впервые в 2015 году, и теперь рейтинг формируется ежегодно.