Барнаульцы стали читать больше отечественных авторов

Новости 21.01.2019 8:15 3785

Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова составила традиционный ежегодный рейтинг читательского интереса. Как отмечают в пресс-службе «Шишковки», на книжном Олимпе единолично властвует Гузель Яхина, а отечественные прозаики потеснили зарубежных коллег.

По данным библиотеки, в 2018 году в «Шишковку» было 72 389 личных обращений (относительно 2017 года рост 1,4%). 15,6% от этого количества пришлось на абонемент художественной литературы. В итоге за год читатели взяли на абонементе 41 104 бумажные книги (относительно 2017 года рост 19,2%) и 4801 электронную. Из этого объема 44 книги стали самыми востребованными. Согласно читательскому, их расположили на 20 позициях рейтинга.

Яхина Гузель «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» Водолазкин Евгений «Лавр» Иванов Алексей «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных», «Ненастье» Рубина Дина «Бабий ветер» Акунин Борис «Не прощаюсь…» Браун Дэн «Происхождение» Чижова Елена «Время женщин», Славникова Ольга «Прыжок в длину» Прилепин Захар «Обитель», Рубанов Андрей «Патриот», Сенчин Роман «Елтышевы» Достоевский Федор «Братья Карамазовы», «Идиот», Булгаков Михаил «Мастер и Маргарита», Толстой Лев «Война и мир» Солженицын Александр «Архипелаг ГУЛАГ», Шолохов Михаил «Тихий Дон», «Судьба человека» Гарсиа Маркес Габриэль «Сто лет одиночества», Ремарк Эрих Мария «Искра жизни», Оруэлл Джордж «1984» Довлатов Сергей «Заповедник», Аксенов Василий «Таинственная страсть» Брэдбери Рэй «451 градус по Фаренгейту», Стругацкие Аркадий и Борис «Пикник на обочине», Лукьяненко Сергей «Черновик» Кинг Стивен «ОНО», Гейман Нил «Скандинавские боги» Киз Дэниел «Цветы для Элджерона» Несбе Ю «Макбет», Мориарти Лиана «Тайна моего мужа» Ферранте Элена «Неаполитанский квартет», Фэнни Флэгг «О чем весь город говорит», Тарт Донна «Маленький друг» Вишневский Януш Леон «Одиночество в Сети», Сафарли Эльчин «Когда я вернусь, будь дома» Мойес Джоджо «До встречи с тобой», Трауб Маша «Дневник мамы первоклассника», Джио Сара «Ежевичная зима» Устинова Татьяна «Земное притяжение», Маринина Александра «Последний рассвет»

«Сравнивая рейтинг с предыдущими, видим: серьезная проза, причем, отечественная, лидирует с каждым годом все увереннее и масштабнее. При этом сердца барнаульцев надолго отданы Гузель Яхиной – до этого она несколько лет делила первенство с Евгением Водолазкиным, а нынче в рейтинге обошла коллегу по перу, выпустив новую книгу, сразу полюбившуюся читателям», - говорится в сообщении библиотеки.

Кстати, впервые рейтинг читательского интереса в Алтайском крае был составлен в 1895 году, — его сформировали сотрудники городской общественной библиотеки, созданной В. К. Штильке, с которой и началась история «Шишковки». В новейшей истории это сделали впервые в 2015 году, и теперь рейтинг формируется ежегодно.