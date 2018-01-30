Сотрудников бийского завода подталкивают вступить в «партию власти» - соцсети

Новости 18.03.2019 7:45 921

Руководство «Бийского олеумного завода» решило привлечь своих сотрудников в «Единую Россию». Рабочим предлагали стать членами или сторонниками партии, а в случае отказа им грозили лишением бонусов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал лидер реготделения партии «Коммунисты России» Сергей Матасов.

По данным Матасова, членство в партии для работников будет стоить 2% от зарплаты, направленных на членские взносы.

«Сегодня утром мне принесли два заявления на выбор: стать членом партии или её сторонником, и требованием заполнить его в ближайшие дни, с намеком на увольнение в случае отказа. Конечно, писать заявления я со своими товарищами не буду. А уволить меня могут только на законном основании», - отметил один из работников завода.

По словам других сотрудников, большинство рабочих отказываются от предложения, однако им грозят увольнением, лишением отпусков, почетных грамот и премий.

«Это происходит во всех цехах. Директор предприятия, председатель нашей гордумы Сергей Ларейкин лично приезжал и давал такие бланки. Он давит на начальников цехов, а те, если не могут противостоять, начинают оказывать давление на работников», - сообщил «Банкфаксу» неназванный сотрудник БОЗ.

"В первом цехе всегда так и было! Не нытьем так катаньем загоняли в профсоюз! Ты не в профсоюзе - тогда пойдёшь в отпуск в солнечном январе!" - пишет в соцсетях один из работников завода.

Между тем согласно Конституции РФ никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.