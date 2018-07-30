Крайизбирком пока не будет рассматривать жалобу экс-кандидата в губернаторы Алтайского края

Новости 18.03.2019 7:15 828

Избирательная комиссия Алтайского изучила обращение экс-кандидата в губернаторы региона Андрея Крылова о нарушениях законодательства в ходе кампании 9 сентября 2018 года. Избирком решил приостановить рассмотрение до вступления решения краевого суда по этому делу в законную силу.

Напомним, Андрей Крылов подал иск в суд с требованием отменить итоги выборов, который прошли 9 сентября, еще в конце 2018 года. По словам Крылова, он обнаружил нарушения в финансовом отчете Виктора Томенко, который выиграл губернаторские выборы.

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Крылов считает, что штаб Виктора Томенко потратил на баннеры и агитаторов большие суммы, чем указаны в отчете. Также у штаба экс-кандидата якобы есть доказательства того, что агитаторам Томенко «заплатили значительно меньше, чем обещали. В то же время в отчетах победившей стороны «говорилось, что работу по распространению агитационных материалов выполняли волонтеры».

Последнее обращение на эту тему Крылов направил в СКР по Алтайскому краю. Оттуда документ поступил в избирком 4 марта.

«Так как административное исковое заявление 12 декабря 2018 года принято к производству в Алтайском краевом суде и рассматривается по существу, аналогичная, более поздняя жалоба заявителя в избирком пока рассматриваться не будет», - сообщила председатель комиссии Ирина Акимова.