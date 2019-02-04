Молодой барнаулец ушел из дома и не вернулся

Новости 17.03.2019 18:29 503

В Барнауле пропал 22-летний молодой человек Алексей Тришкин. 16 марта он уехал на работу, и с тех пор не выходил на связь.

Как сообщают подписчики группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», молодой человек отбыл на работу, но пока не известно, был ли он вчера там или нет. До 16.00 16 марта его телефон был доступен, однако на звонки Алексей не отвечал. Затем абонент стал недоступен.

Родственники пропавшего молодого человека написали заявление о пропаже в полицию. О нём известно, что он неконфликтный, не пьющий.

Приметы Алексея Тришкина: худощавое телосложение, высокий, глаза карие, волосы темные. Был одет в черную парку, синие джинсы, черные кроссовки. С собой у него был рюкзак.