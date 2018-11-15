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Больше сотни щеглов пытались вывезти за пределы Алтая

Новости
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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю дважды за одни сутки задержали людей, которые незаконно пытались вывезти за пределы страны щеглов. Их общая численность превышает 100 особей, сообщает КП-Барнаул.

Это произошло 14 марта. Ночью на железнодорожном пункте пропуска «Локоть», в пассажирском поезде следовавшем из Новосибирска в Ташкент, уроженцы Казахстана и Узбекистана, находясь в разных вагонах поезда, пытались перевезти щеглов (84 птицы) без ветеринарных сертификатов. В этих документах должна быть отметка о видовом происхождении, а также об эпизоотическом состоянии места вывоза.

«Нарушители рассказали, что птиц они приобрели в Рубцовске и в Томской области», - сообщают в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Однако в рамках профилактики распространения особо опасных заболеваний животных и птиц, пернатых оставили на родине. Груз за границу не выпустили.

Несколькими часами позже пограничники в Рубцовском районе остановили автомобиль гражданина Казахстана. При досмотре в нем были найдены 34 щегла. Их также запретили к вывозу.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: komotoz.ru

#Алтайский край #щеглы