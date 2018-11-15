Больше сотни щеглов пытались вывезти за пределы Алтая

Новости 17.03.2019 19:30 420

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю дважды за одни сутки задержали людей, которые незаконно пытались вывезти за пределы страны щеглов. Их общая численность превышает 100 особей, сообщает КП-Барнаул.

Это произошло 14 марта. Ночью на железнодорожном пункте пропуска «Локоть», в пассажирском поезде следовавшем из Новосибирска в Ташкент, уроженцы Казахстана и Узбекистана, находясь в разных вагонах поезда, пытались перевезти щеглов (84 птицы) без ветеринарных сертификатов. В этих документах должна быть отметка о видовом происхождении, а также об эпизоотическом состоянии места вывоза.

«Нарушители рассказали, что птиц они приобрели в Рубцовске и в Томской области», - сообщают в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Однако в рамках профилактики распространения особо опасных заболеваний животных и птиц, пернатых оставили на родине. Груз за границу не выпустили.

Несколькими часами позже пограничники в Рубцовском районе остановили автомобиль гражданина Казахстана. При досмотре в нем были найдены 34 щегла. Их также запретили к вывозу.