Больше сотни щеглов пытались вывезти за пределы Алтая

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю дважды за одни сутки задержали людей, которые незаконно пытались вывезти за пределы страны щеглов. Их общая численность превышает 100 особей, сообщает КП-Барнаул.
«Нарушители рассказали, что птиц они приобрели в Рубцовске и в Томской области», - сообщают в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Однако в рамках профилактики распространения особо опасных заболеваний животных и птиц, пернатых оставили на родине. Груз за границу не выпустили.
Несколькими часами позже пограничники в Рубцовском районе остановили автомобиль гражданина Казахстана. При досмотре в нем были найдены 34 щегла. Их также запретили к вывозу.
Задержанные осуществляли преступную деятельность на территории региона и других субъектов РФ