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Сотрудники Тигирекского заповедника и сельчане отремонтировали мост

Новости
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Жители поселка Тигирек, расположенного в юго-западной части Алтайского края, долгое время ждали строительства нового моста через речку Большой Тигирек, сообщает сообщество Barnaul22 ВКонтакте.

Старый мост давно сгнил и пришел в негодность. При этом в весенний период, когда река разливается, сельчане оказывались отрезанными от "большой земли". Не имели возможности выехать из деревни, попасть на на пасеки и пастбища. Устав от постоянных отказов и отписок на многочисленные обращения, местные жители приняли решение восстановить "связь с цивилизацией" своими силами.

Помощь оказали сотрудники Тигирекского заповедника. Два дня инспекторы заповедника совместно с местными жителями трудились над восстановлением переправы, а женщина поселка обеспечивали работников горячим чаем и едой. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Barnaul 22

#Алтайский край #мост