В Красноярском крае будут отстреливать лис из-за угрозы эпидемии бешенства

Новости 17.03.2019 16:33 358

Министерство экологии и природных ресурсов Красноярского края объявило о проведении мероприятий по регулированию численности лис на территории двух районов региона в связи с угрозой распространения бешенства животных, сообщает Интерфакс - Сибирь.

Соответствующий приказ размещен на официальном краевом портале нормативных актов.

С 11 марта по 15 мая в отдельных охотничьих угодьях Манского и Рыбинского района будут отстреливать и ловить лисиц всех половозрастных групп в неограниченном количестве. Разрешается использовать капканы и огнестрельное оружие.

"Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: угроза распространения болезни бешенства охотничьих ресурсов, угроза нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания", - говорится в приказе Минприроды края.

Отмечается, что уничтожение животных должно производиться в соответствии с действующими законами об охоте и регулировании природных ресурсов.

Напомним, ранее сообщалось об участившихся случаях заражения бешенством домашних животных на территории Красноярского края от контакта с дикими лисами. В нескольких населенных пунктах региона был объявлен карантин по бешенству животных, проводились необходимые ветеринарные мероприятия.