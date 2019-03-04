Кинолог помог раскрыть кражу из клуба под Бийском

Новости 17.03.2019 15:35 427

Кражу со взломом помог раскрыть полицейским в Бийском районе служебный пес по кличке Хард, сообщает сайт ТОЛК.

16 марта в райотдел полиции поступило сообщение о краже аудиотехники из Дома культуры в селе Верх-Бехтемир. Неизвестные взломали дверь запасного входа, проникли в здание и вынесли оттуда акустические колонки, кинопроектор, усилитель, микрофоны и удлинители. Общая сумма ущерба составила около 68 тысяч рублей.

На место происшествия в составе следственно-оперативной группы прибыл кинолог Александр Осокин со служебным псом Хардом. После осмотра помещения бельгийская овчарка взяла четкий след и привела полицейских прямо к расположенной неподалеку усадьбе.

Хозяева дома рассказали, что недавно к ним в гости приехали сын с другом. В ходе опроса молодые люди сознались в содеянном и выдали стражам правопорядка похищенное, которое прятали в подполье.