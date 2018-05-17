На Алтае впервые выберут лучший музей года

Алтайский государственный краеведческий музей при поддержке Министерства культуры Алтайского края впервые проводят ежегодной конкурс «Лучший музей года». Из бюджета на эти цели выделено свыше 2 млн. руб, сообщает минкультуры региона.
К участию в конкурсе приглашают городские и районные музеи Алтайского края, а также музеи, являющиеся структурными подразделениями других учреждений культуры региона.
Для участия в конкурсе в срок до 30 апреля 2019 года необходимо направить заявку, соответствующую положению о конкурсе, в адрес Алтайского государственного краеведческого музея.