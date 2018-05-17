На Алтае впервые выберут лучший музей года

Новости 17.03.2019 14:40 434

Алтайский государственный краеведческий музей при поддержке Министерства культуры Алтайского края впервые проводят ежегодной конкурс «Лучший музей года». Из бюджета на эти цели выделено свыше 2 млн. руб, сообщает минкультуры региона.

Конкурс, отмечают организаторы, направлен на выявление лучших муниципальных музеев края и укрепление их материально-технической базы. Победители конкурса смогут обновить экспозиционно-выставочное пространство музеев, улучшить условия безопасности и сохранности музейных собраний, получить современное фондовое оборудование, а также внедрить инновационные информационные технологии.

К участию в конкурсе приглашают городские и районные музеи Алтайского края, а также музеи, являющиеся структурными подразделениями других учреждений культуры региона.

Для участия в конкурсе в срок до 30 апреля 2019 года необходимо направить заявку, соответствующую положению о конкурсе, в адрес Алтайского государственного краеведческого музея.