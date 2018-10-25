Полицейские изъяли у жителя Алтайского края винтовку

Новости 17.03.2019 13:48 436

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия, сообщает региональный СУСК.

49-летний житель Завьяловского района нашел в одном из сел брошенную винтовку, которую присвоил и перенес в дом по месту своего жительства, а впоследствии стал хранить без соответствующих документов. Правоохранители изъяли у него оружие.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.