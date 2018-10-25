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Полицейские изъяли у жителя Алтайского края винтовку

Новости
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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия, сообщает региональный СУСК.

49-летний житель Завьяловского района нашел в одном из сел брошенную винтовку, которую присвоил и перенес в дом по месту своего жительства, а впоследствии стал хранить без соответствующих документов. Правоохранители изъяли у него оружие.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Gunsroom

#Алтайский край #винтовка