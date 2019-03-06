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В Барнауле нашли очередную лесную свалку мусора

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16 марта барнаульцы обнаружили очередную свалку мусора, сообщает сайт газеты «Комсомольская правда – Барнаул».

Свалка бытового мусора и стройматериалов появилась недалеко от поворота с Лесного тракта в сторону станции Ползуново. 

«Недавно только убрали одну, как появилась другая... И в прошлый раз, кстати, виноватых не нашли», - негодуют горожане.

Отметим, совсем недавно жители столицы Алтайского края недалеко от шоссе Ленточный бор, прямо возле «Трассы здоровья» обнаружили груду кирпичей, шифера и другого мусора. Снимки буквально разлетелись по социальным сетям. Специалисты минприроды лично выезжали на «место происшествия». К сожалению, организатора свалки установить не удалось, а вот сам мусор все же разобрали.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: КП

#Барнаул #свалка