В Барнауле нашли очередную лесную свалку мусора

Новости 17.03.2019 13:16 428

16 марта барнаульцы обнаружили очередную свалку мусора, сообщает сайт газеты «Комсомольская правда – Барнаул».

Свалка бытового мусора и стройматериалов появилась недалеко от поворота с Лесного тракта в сторону станции Ползуново.

«Недавно только убрали одну, как появилась другая... И в прошлый раз, кстати, виноватых не нашли», - негодуют горожане.

Отметим, совсем недавно жители столицы Алтайского края недалеко от шоссе Ленточный бор, прямо возле «Трассы здоровья» обнаружили груду кирпичей, шифера и другого мусора. Снимки буквально разлетелись по социальным сетям. Специалисты минприроды лично выезжали на «место происшествия». К сожалению, организатора свалки установить не удалось, а вот сам мусор все же разобрали.